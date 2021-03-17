200-килограммовый курьер за год сбросил 126 килограммов и дал совет худеющим

Житель Сингапура, страдавший от избыточного веса, сбросил 126 килограммов и дал совет желающим похудеть. Об этом пишет сингапурское издание Mothership.

В прошлом вес 37-летнего Риза Фокса (Riz Fox) достигал 200 килограммов. Чтобы похудеть, мужчина стал придерживаться кетогенной диеты — есть много белка и жирной пищи, но мало углеводов. Сейчас он старается потреблять не больше 20 граммов углеводов в сутки.

Благодаря диете у него появилась энергия для физической активности. Чтобы побыстрее избавляться от жира, Фокс стал кататься по округе на велосипеде. Вскоре ему пришло в голову, что можно совместить полезное с приятным, и устроился курьером в службу доставки еды. Теперь он мог целыми днями ездить на велосипеде и получать за это деньги.

Изменение образа жизни позволило Фоксу всего за год похудеть более чем на сто килограммов. «Потом нужно было только поддерживать вес и тренироваться, потому что я хочу отправиться в велосипедное путешествие вокруг света», — рассказывает он.

Мужчина по-прежнему следует кетогенной диете, тратит шесть-семь часов в день на доставку заказов, а на досуге катается на велосипеде для души. «Если кто-то хочет сбросить вес, вот мой первый совет: от плохой диеты не убежишь», — говорит он, имея в виду, что без правильного питания похудеть невозможно.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, скрывавшая от друзей зависимость от фастфуда, сумела избавиться от вредных пищевых привычек и похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал. Она поставила счетчик калорий на телефон и постепенно снизила норму до 1200 килокалорий в день.