Врач сбросил девять килограммов за шесть недель и перечислил секреты похудения

Врач из австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, сбросил девять килограммов за шесть недель и перечислил главные секреты успешного похудения. Его слова приводит Daily Mail.

40-летний Филипп Вут (Phillip Wuth) решил заняться своей фигурой, когда поправился до 101,1 килограмма. Он изменил рацион, стал заниматься спортом и в результате не только похудел до 91,9 килограмма, но и снизил на 2,4 процента содержание жира в организме.

По его словам, самым важным элементом на пути к похудению была диета. «Я начал потреблять 1500 килокалорий в день», — уточнил он. Австралиец придерживался программы питания, разработанной медиками для сброса лишнего веса. В его рацион входили такие блюда, как белковая яичница с бобами, лосось с овощами, жареная курица с тыквой и сыром фета, свинина с фасолью и рис с цветной капустой.

Вут подчеркивает, что для снижения веса следует есть меньше килокалорий, чем расходуется в течение дня. Пять дней в неделю врач ел блюда, которые ему доставляли по программе, а в выходные готовил еду самостоятельно. Еще одним секретом успешного похудения он считает высокий процент протеинов в рационе. По его словам, белковая пища надолго насыщает организм, уменьшает аппетит, ускоряет метаболизм и помогает сохранить стройность.

Австралиец советует отслеживать результаты похудения, в частности, вес и индекс массы тела. Также он призывает подобрать оптимальный план тренировок, который позволит постепенно увеличивать нагрузку и идеально впишется в привычный режим.

Самое важное, по мнению доктора, — научиться прислушиваться к нуждам своего организма и не есть по привычке. «Как только вы обретете хорошие привычки, вы перестанете страдать от голода и тяги к сладостям, которая была присуща вам раньше», — заверяет он.

Ранее жительница австралийского города Мельбурн рассказала, как ей удалось сбросить 45 килограммов за девять месяцев. Она отказалась о вредной пищи и напитков, уменьшила порции еды вдвое и начала ходить по беговой дорожке по часу в день.