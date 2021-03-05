Мать четырех детей сбросила 45 килограммов и раскрыла простой секрет похудения

Жительница австралийского города Мельбурн рассказала, как ей удалось сбросить 45 килограммов за девять месяцев. Ее простой секрет похудения раскрыло издание Daily Mail.

32-летняя Джессика Худ (Jessica Hood), мать четырех детей, увидела на весах цифру 110 килограммов и решила похудеть. В мае 2020 года она начала вводить небольшие изменения в свой образ жизни, которые позволили ей похудеть до 65 килограммов меньше, чем за год.

Быстрого решения не было. Никаких специальных напитков и таблеток. Никаких экстремальных диет. И не было такого, что я проснулась одним прекрасным утром и начала новую жизнь. Пришлось много работать. Причем проблемы были больше с головой, чем с телом. Пришлось менять способ мышления Джессика Худ о похудении

Прежде всего, австралийка отказалась от колы, которую раньше пила по три литра в день. Также она убрала из повседневного рациона пончики, торты и шоколад. Худ уменьшила порции еды вдвое и начала ходить по беговой дорожке по часу в день. Она не стала отказываться от любимых продуктов: роллов с курицей в лаваше, яиц и смузи. Иногда Худ ест белый хлеб, макароны, шоколадки и даже еду навынос, но всегда следит за размером порций.

Австралийка отметила, что ей без особого труда удалось вписать новые привычки в свой насыщенный образ жизни. Со временем она избавилась не только от лишнего веса, но и от депрессии. Худ отметила, что с похудением она стала увереннее в себе, позитивнее, и ее сексуальная жизнь наладилась.

Всем, кто собирается похудеть, женщина дала совет перестать относиться к диете как к наказанию. «Обычно мы запрещаем себе есть какую-то определенную еду и поэтому либо сразу бросаем диету, либо сразу после нее набираем вес. Я пробовала много диет, но сдавалась на первой неделе, а мой нынешний подход к еде отлично работает, и я спокойно могу долго следовать этим ограничениям», — подытожила Худ.

Ранее сообщалось, что 136-килограммовый житель американского города Казеновия, штат Нью-Йорк, похудел на 45 килограммов. Он отказался от своих любимых чизбургеров в пользу растительной диеты и начал бегать по утрам.