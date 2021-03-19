Девушка избавилась от большинства знакомых и похудела на 53 килограмма

Жительница Великобритании, страдавшая от избыточного веса, рассказала о похудении на 53,5 килограмма. Чтобы добиться этого, ей пришлось избавиться от большинства знакомых, не веривших в нее, пишет Daily Mail.

Ола Ингелевич (Ola Ingielewicz) располнела еще в детстве. Пока ее родители работали, она целыми днями смотрела телевизор и ела. «При малейшем стрессе я шла в магазин и покупала все больше и больше еды, — утверждает она. — Я находила в ней утешение, после нее мне было хорошо». К 11 годам девочка весила 95 килограммов, а в 16 лет ее вес достиг пика — 117 килограммов.

Ола Ингелевич Фото: из личного архива 1 /2

Девушка всерьез задумалась о похудении, когда ей было 19 лет. Она решила сбросить несколько килограммов перед поступлением в университет и нашла персонального тренера. Специалист занималась с ней три раза в неделю и научила ее правильно питаться.

Отказываться от любимых блюд не пришлось, достаточно было следить за их количеством и составом. Ингелевич питалась три раза в день, а также могла дважды перекусить. Половину ее рациона составляли фрукты и овощи, четверть — белки, еще четверть — углеводы. Кроме того, она занялась плаванием и ходьбой.

По мнению девушки, очень важным фактором было изменение окружения. «Никто не верил, что я поступлю в университет, никто не верил, что я смогу жить в Лондоне одна, никто не верил, что я сброшу вес, — объясняет она. — Смена окружения, где люди твердили "ты этого не сможешь", на другое, где говорят "ты можешь добиться всего, на что нацелишься", было лучшим решением в моей жизни».

Ранее сообщалось, что житель Сингапура, страдавший от избыточного веса, сбросил 126 килограммов и дал совет желающим похудеть. Он старается потреблять не более 20 граммов углеводов в сутки.