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Женщина похудела на 38 килограммов за восемь месяцев и раскрыла секрет успеха

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Фото: Globallookpress.com

Жительница английского графства Уэст-Йоркшир за восемь месяцев похудела на 38 килограммов и раскрыла секрет успеха. Об этом сообщает издание Daily Mai.

34-летняя офицер полиции Лора Холл (Laura Hall) большую часть сознательной жизни боролась с лишним весом. Впервые она располнела после того, как поступила на службу в полицию в возрасте 21 года. Тогда она начала обедать сэндвичами и пирогами. Ее вес стал выходить из-под контроля.

Холл начала заниматься спортом и похудела на 19 килограммов, но вскоре снова набрала вес, когда повстречала своего нынешнего мужа. Перед свадьбой она вновь решила похудеть и пошла в спортзал. Холл занималась по пять-шесть раз в неделю, ее вес снизился с 95 до 63 килограммов.

Затем женщина перенесла два выкидыша. Врач порекомендовал ей перестать заниматься спортом, после чего она благополучно забеременела. В то же время Холл вернулась к нездоровым привычкам, и ее вес снова повысился до 95 килограммов.

После рождения второй дочери Холл вновь решила похудеть. Она отказалась от пирогов и еды на вынос, заменив их на нежирное мясо и овощи. Кроме того, она записалась в группу похудения вместе с отцом.

Англичанка рассказала, что муж поддерживал ее во время похудения. Он готовил здоровую пищу и использовал низкокалорийные ингредиенты. Через восемь месяцев Холл похудела на 38 килограммов. «Теперь я чувствую себя гораздо более уверенной в себе. У меня больше энергии», — отметила она.

Когда в ноябре 2019 года Холл опять забеременела, она пообещала себе придерживаться здорового образа жизни. На этот раз она набрала всего семь килограммов перед рождением дочери. В течение восьми недель после родов женщина вернулась к прежнему весу.

«Наша еда приготовлена более здоровым способом. Она очень вкусная, поэтому нет ощущения, что я на диете или ограничиваю себя», — подчеркнула офицер.

Холл намерена и дальше придерживаться здорового образа жизни. Она хочет, чтобы и ее дочери выросли в более здоровых взаимоотношениях с едой.

Ранее сообщалось, что набравший лишний вес за время пандемии мужчина похудел на 20 килограммов и раскрыл секрет успеха. Он старается соблюдать дефицит в 500 килокалорий и ведет их подсчет при помощи мобильного приложения.

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