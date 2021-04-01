Женщина похудела на 38 килограммов благодаря простому ритуалу

Жительница Лондона, Великобритания, сбросила 38 килограммов за год и три месяца с помощью селфи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

38-летняя Шина Вадер (Sheena Vadher) утверждает, что избавилась от лишнего веса во многом благодаря простому ритуалу: каждый понедельник она фотографировала свою фигуру. Таким образом женщина отслеживала результаты похудения и сохраняла мотивацию не останавливаться на достигнутом.

«Бывали недели, когда вес стоял на месте или даже увеличивался, но снимки помогали мне увидеть, что небольшая прибавка в весе не влияет на мой внешний вид, — подчеркнула она. — Я могла отследить, что процесс похудения идет в правильном темпе».

Изначально британка поправилась из-за переедания и любви к еде навынос. Во время карантина, введенного в стране из-за коронавируса, она изменила рацион и стала готовить здоровую пищу самостоятельно. Женщина также периодически занималась спортом, регулярно делала фотографии и в результате похудела до 63 килограммов.

«Я сбросила 38 килограммов и обрела желанный вес, а теперь стремлюсь привести себя в тонус и подкачаться, — говорит Вадер. — Я на сто процентов уверена, что достигнуть цель мне помогли фотографии, так что я продолжу и дальше делать селфи. Это меняет ход игры».

Ранее сообщалось, что набравший лишний вес за время пандемии мужчина похудел на 20 килограммов и раскрыл секрет успеха. Он старается соблюдать дефицит в 500 килокалорий и ведет их подсчет при помощи мобильного приложения.