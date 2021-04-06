Умерший друг заставил мужчину похудеть на 45 килограммов

Житель валлийской деревни Блэнгар, графство Бридженд, утверждает, что умерший друг заставил его похудеть на 45 килограммов. Об этом сообщает WalesOnline.

25-летний Люк Эш (Luke Ash) рассказал, что из-за навалившихся в жизни проблем поправился до 127 килограмм, так как полностью перестал следить за своим внешним видом и питанием. 3 августа 2019 года он узнал, что его школьный друг Райан Джеймс (Ryan James) совершил самоубийство в возрасте 23 лет.

«Меня это так шокировало. В мае того года мы ездили с ним отдыхать в Барселону, и мы по-настоящему веселились, ведь его брат только недавно женился, — говорит он. — В августе мы планировали поехать на футбольный матч в город Кардифф, так что у него были планы на будущее. Все это казалось мне нереальным».

Британец тяжело перенес смерть приятеля и в результате впал в депрессию. «Я особо не пью алкоголь, так что моим утешением стала еда, — отмечает Эш. — В то время я не обращал никакого внимания, что я делал и чем питался». Он находился в подавленном состоянии несколько месяцев, пока в стране не началась пандемия коронавируса.

В какой-то момент мужчина захотел, чтобы покончивший с собой друг мог бы гордиться им, и решил привести себя в форму. Кроме того, он переживал, что из-за лишнего веса он попадал в группу повышенного риска заразиться смертельной инфекцией. В попытке похудеть Эш начал считать калории и практиковал интервальное голодание: ел в промежутке с 12 дня до 18 часов вечера. Он старался потреблять не больше 2500 килокалорий в сутки.

С мая 2020 года года британец сбросил 45 килограммов. Он не планирует останавливаться на достигнутом: его цель похудеть до 76 килограммов. После трансформации он прошел обследование у врача и обнаружил, что состояние его здоровья заметно улучшилось. Мужчина утверждает, что теперь чувствует себя энергичнее и лучше спит.

Ранее сообщалось, что семья из Манчестера, Великобритания, за полгода похудела до неузнаваемости после смерти родственницы. Совместные тренировки сплотили семью. Родственники соревновались друг с другом, и это мотивировало их продолжать придерживаться здорового образа жизни.