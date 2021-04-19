Женщина рассказала о похудении на 43 килограмма

Жительница американского города Санта-Кларита, штат Калифорния, похудела на 43 килограмма и рассказала о том, как ей это удалось. Ее история описана в журнале Bicycling.

36-летняя Ванесса Сааведра (Vanessa Saavedra) всю жизнь страдала от избыточного веса. Женщина неоднократно пыталась худеть и однажды сумела сбросить больше 30 килограммов благодаря жидкой диете, во время которой под надзором медиков потребляла лишь 800 килокалорий в сутки. Но как только диета завершилась, Ванесса быстро набрала потерянный вес, а затем еще десять килограммов. К 2017 году она весила 155 килограммов.

В середине 2017 года Сааведра предприняла новую попытку сбросить вес. Для начала она решила пить меньше газированных напитков и реже есть. Это позволило ей похудеть на девять килограммов. Еще от семи килограммов помогла избавиться 21-дневная кетопрограмма в фитнес-клубе.

Затем Ванесса стала ходить в спортзал четыре-пять дней в неделю и заниматься на велотренажере. Ее вес постепенно сокращался, пока не началась пандемия COVID-19. В марте 2020 года спортзал закрылся, и она вновь начала поправляться. Чтобы не растерять достижения двух лет занятий, в июне 2020 года она потратила две тысячи долларов на велотренажер.

Сейчас Ванесса шесть дней в неделю занимается на домашнем велотренажере и старается потреблять не более 30 граммов углеводов в сутки, позволяя себе отклоняться от этого правила лишь раз в четыре-семь дней. Кроме того, она практикует интервальное голодание и ничего не ест с 19 часов до 11 часов следующего дня. С 2017 года она похудела до 112 килограммов и надеется, что сможет и дальше сбрасывать по два-три килограмма в месяц.

Ранее сообщалось, что 136-килограммовый житель американского города Казеновия, штат Нью-Йорк, похудел на 45 килограммов. Он отказался от любимых чизбургеров в пользу растительной диеты и начал бегать по утрам.