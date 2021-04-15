Женщина сбросила 19 килограммов и раскрыла секрет похудения после родов

Жительница Индии Аншика Гупта (Anshika Gupta) сбросила 19 килограммов за год после второй беременности. Секретом ее похудения после родов поделилось издание Times of India.

36-летняя индианка решилась похудеть после того, как гинеколог на профилактическом осмотре порекомендовал ей срочно сбросить вес. Врач заявил весившей 86 килограммов пациентке, что, если она не изменит образ жизни, в ближайшее время у нее могут начаться проблемы с щитовидной железой и артериальным давлением, а также может развиться синдром поликистозных яичников.

Гупта приняла слова медика всерьез, к тому же она сильно переживала из-за веса: стеснялась смотреть на себя в зеркало и ограничивала себя в выборе одежды. Из-за набранных во время двух беременностей лишних килограммов она быстро утомлялась. Индианка начала следить за питанием и добавила в свой распорядок дня прогулку и йогу.

На завтрак она обычно ест лепешку (из пшеничной муки или смеси овсяных хлопьев, манки и овощей) или рис с овощами. На обед Гутта готовит овощной карри или суп-пюре из бобовых. Ужинает индианка стаканом молока вприкуску с сухофруктами (зимой) или орехами и семечками (летом). Перед тренировкой она ест фенхель и запивает его напитком, настоянном на тмине, перце, мяте и тамаринде, а после — пьет черный кофе, зеленый чай или воду с лимоном и медом. Иногда Гутта позволяет себе съесть немного пиццы, бургер или макароны.

Индианка каждый день отправляется на часовую прогулку быстрым шагом, а после — 15 минут занимается йогой. Она никогда не пропускает тренировки. Гутта считает, что главный секрет похудения — это любовь и внимание к себе. Женщина объяснила, что ее с детства учили заботиться сначала о муже и детях, а потом о себе, но теперь она понимает, что необходимо выделять время на себя и свое здоровье. Для этого она просыпается рано утром, когда остальные еще спят.

Гутта пояснила, что не терять мотивацию ей помогает отражение в зеркале, заново вспыхнувшая любовь мужа и комплименты от знакомых. Она добавила, что научилась слушать свое тело и теперь понимает, когда, сколько и чего ей лучше съесть. Всем желающим похудеть индианка советует начать следить за питанием и заняться йогой.