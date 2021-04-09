140-килограммовая затворница рассказала о похудении на 63 килограмма

Жительница британского города Бедфорд, из-за ожирения ставшая затворницей, рассказала о похудении на 63 килограмма. Ее историю описало издание Daily Mail.

В прошлом 31-летняя Эмма Трушак любила поесть. Ее рацион состоял из фастфуда, замороженных пицц и бургеров. Каждую неделю она тратила 300 фунтов стерлингов (около 32 тысяч рублей) на готовую еду, купленную навынос. После рождения сына женщина стала питаться еще хуже и всего за год поправилась на 45 килограммов. Ожирение довело ее до депрессии. Она весила 140 килограммов, принимала антидепрессанты и почти не выходила из дома.

По совету врача Трушак решила сделать желудочное шунтирование. Она записалась на бесплатную операцию и спустя два года дождалась своей очереди. После операции в декабре 2019 года ей удалось сбросить 54 килограмма. «Теперь, спустя 16 месяцев, я чувствую себя другой женщиной, — говорит британка. — У меня осталась лишняя кожа, но я с ней смирилась. Она напоминает мне, как далеко я продвинулась».

Ранее сообщалось, что весивший 90 килограммов житель Индии ел по пять лепешек в день и за десять месяцев похудел на 16 килограммов. Он решил изменить образ жизни, когда понял, что в противном случае у него начнутся проблемы со здоровьем.