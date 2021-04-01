Любительница фастфуда рассказала о похудении на 64 килограмма

Любительница фастфуда из австралийского города Джелонг, штат Виктория, рассказала о похудении на 64 килограмма. История ее трансформации опубликована на Daily Mail.

24-летняя Кармен Лейси (Carmen Lacey) поправилась до 144 килограммов из-за любви к еде из «Макдоналдса». Девушка призналась, что тратила около 700 австралийских долларов (40 тысяч рублей) в неделю на фастфуд. Из-за ожирения она страдала от апноэ во сне, астмы и изжоги.

В июне 2019 года врачи выявили у австралийки предшествующие диабету симптомы. Девушка решила побороть свою зависимость от вредной пищи и избавиться от лишнего веса, чтобы восстановить здоровье. Для этого она перенесла операцию по уменьшению объема желудка. Вес стал стремительно уменьшаться, и уже за шесть месяцев ее фигура заметно улучшилась.

Однако из-за похудения на теле Лейси осталось много лишней кожи. «Мне казалось, что я застряла в теле 80-летнего человека», — вспомнила она. В ноябре австралийке провели процедуру по удалению кожи. «Я учусь соблюдать баланс. 80 процентов времени я стараюсь вести здоровый образ жизни, а в оставшиеся 20 процентов могу себя побаловать», — отметила она.

Девушка перестала тратить большие суммы денег на еду и вместо этого откладывает средства на покупку дома. По ее словам, благодаря трансформации она избавилась от проблем со здоровьем и обрела уверенность в себе.

Ранее жительница Индии за полгода сбросила 14 килограммов без походов в тренажерный зал после того, как прочитала одну статью. В октябре прошлого года она случайно наткнулась на материал про адаптивный термогенез и начала применять информацию на практике.