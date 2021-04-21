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109-килограммовый мужчина похудел на 41 килограмм и раскрыл секрет успеха

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Фото: «Times of India»

Весивший 109 килограммов житель индийской союзной территории Джамму и Кашмир за полгода похудел на 41 килограмм и раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

Из-за лишнего веса 20-летний студент Фукран (Fukran) подвергался насмешкам со стороны окружающих. Однажды ему сказали, что он никогда не сможет похудеть. В результате мужчина неохотно выходил из дома и медленно погружался в депрессию.

Однажды индиец решил изменить свой образ жизни. Он записался в спортзал, но не увидел быстрых результатов, так как питался фастфудом. Быстро избавиться от лишних килограммов мужчине помогла только правильно подобранная диета.

Сейчас Фукран начинает свой день со стакана теплой воды, в которую добавляет ложку яблочного уксуса. На завтрак он съедает четыре яичных белка, 30 граммов измельченного овса с 200 миллилитрами молока.

На обед индиец предпочитает белковую пищу. Он ест куриные грудки, приготовленные с оливковым маслом, коричневым рисом и овощами. Ужина мужчина избегает, но в течение дня съедает салаты или творог с орехами и семечками. Он считает, что питаться пять-шесть раз в день гораздо полезнее, чем три раза в день.

Перед тренировкой индиец выпивает чашку черного кофе, съедает несколько кусочков арбуза и бутерброд с черным хлебом и арахисовым маслом. После тренировки он ест яичные белки.

В первые два месяца Фукран придерживался строгой диеты и не позволял себе никакой вредной пищи. Позже он раз в неделю стал позволять себе отойти от строгого плана питания.

Спортивные тренировки индийца длятся 80 минут, из которых половина — кардиотенировка, а вторая — силовая. Чтобы сохранять мотивацию, он взвешивается каждые 12 дней. У Фукрана много друзей, которым он теперь помогает вернуться в хорошую форму.

Ранее сообщалось, что жительница канадского города Торонто, провинция Онтарио, похудела с 113 до 68 килограммов. Она избавилась от психологической цели по похудению и сконцентрировалась на здоровом восприятии еды и движении.

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