113-килограммовая женщина похудела на 45 килограммов и раскрыла секрет успеха

Жительница канадского города Торонто, провинция Онтарио, похудела с 113 до 68 килограммов. Ее секрет успеха раскрыло издание Runners World.

32-летняя Габриэла Портильо (Gabriela Portillo) всю жизнь боролась с лишним весом. Ситуация усугубилась, когда ей было около 20 лет, и она поступила в университет. Портильо питалась в кафе, пила алкогольные напитки, и быстро набрала дополнительные лишние килограммы. Из-за этого у нее болели суставы, колени и спина.

Максимальный вес канадки составил 113 килограммов. К этому времени она испробовала множество диет и отчаялась похудеть, так как каждый раз лишний вес возвращался. Портильо делала вид, что ее вес не беспокоит ее и пыталась убедить себя, что так будет всегда.

В 2020 году женщина потеряла работу из-за пандемии. В апреле 2020 года она лежала на диване и жалела себя, и в конце концов решила, что пора менять образ жизни. Портильо решила, что нужно еще раз попробовать бег. В этот раз ее основной целью было не похудеть, а просто больше двигаться. Она начала бегать на короткие дистанции, постепенно увеличивая их, и к 31 мая 2020 года смогла пробежать 10 километров.

Теперь Портильо бегает по три-четыре раза в неделю. Она отслеживает пробежки через мобильное приложение. В сентябре 2020 года канадка создала свой план тренировок с целью пробежать первый полумарафон.

Затем она поставила себе цель пробегать 160 километров каждый месяц. Март 2021 года стал пятым месяцем подряд, когда она выполняла эту цель. К 31 мая Портильо планирует пробежать марафон.

За три года женщина сбросила 25 килограммов. После того, как она снова начала бегать во время пандемии, она избавилась от психологической цели по похудению и сконцентрировалась на здоровом восприятии еды и движении.

«Для многих 2020 год был трудным. Я потеряла работу. Мою свадьбу пришлось отложить. У меня было много причин сдаться, но я начала бегать, и это буквально стало моей терапией. Я бегаю, чтобы очистить разум. Я бегаю, чтобы избавиться от стресса. Я бегаю, потому что это делает меня счастливой!» — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона, Великобритания, сбросила 38 килограммов за год и три месяца с помощью селфи. Каждый понедельник она фотографировала свою фигуру.