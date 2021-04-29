104-килограммовый мужчина похудел на 30 килограммов и раскрыл секрет успеха

Весивший 104 килограмма австралиец решил изменить образ жизни и за семь месяцев похудел на 30 килограммов. Секреты его успеха раскрыло издание Men’s Health.

С юного возраста Николас Транкиль (Nicolas Tranquille) страдал от лишнего веса. Он злоупотреблял фастфудом и газировкой и не занимался спортом. Из-за этого у австралийца началась жировая дистрофия печени и появились психологические проблемы.

После свадьбы мужчина располнел еще больше и находил любые оправдания, чтобы не заниматься спортом. В 2020 году началась пандемия коронавируса, и Транкил стал еще меньше двигаться и каждый день есть выпечку, в итоге он стал весить 104 килограмма.

После этого австралиец решил изменить образ жизни. Транкилл принял участие в челлендже на радио, где предлагалось сбросить вес и выиграть десять тысяч австралийских долларов (579,2 тысячи рублей). В процессе он понял, что похудение — длительный процесс, который предполагает изменение и тела, и разума, и не стал останавливаться на достигнутом. В результате Транкилл сбросил 30 килограммов за семь месяцев и не набрал их обратно.

Сейчас на завтрак мужчина выпивает смузи, на обед — съедает сэндвич или салат. Ужинает Транкилл жареными овощами и белковой пищей: рыбой, курицей, свининой или говядиной. В течение дня он также ест вареное яйцо или протеиновую конфету.

Мужчина начал заниматься спортом каждый день. Три раза в неделю он выполняет высокоинтенсивную интервальную тренировку и два раза — силовые тренировки в спортзале. По выходным Транкилл отправляется на длительные пробежки. 2 мая он планирует пробежать свой первый полумарафон.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Лудхияна, штат Пенджаб, похудел на 41 килограмм и назвал три секрета своего успеха. Ему помогли регулярные тренировки, правильное питание и дисциплина.