Мужчина описал диету для похудения на 25 килограммов за четыре месяца

Житель Индии рассказал, как ему удалось похудеть на 25 килограммов за четыре месяца, и описал проверенную диету. Его слова приводит газета The Times of India.

По словам индийца, лишний вес беспокоил его последние десять лет. Когда в стране ввели карантин, у мужчины, весившего 108 килограммов, появилось больше свободного времени, и он решил привести себя в форму. За помощью он обратился к персональным тренерам Манишу и Каушалу.

Он отказался от фастфуда и еды на вынос и стал придерживаться сбалансированной диеты, состоящей в основном из отварных блюд. Завтракал индиец поджаренным ломтиком черного хлеба, запивая его стаканом молока. На обед и ужин он ел по две лепешки с овощами и отварным рисом. Помимо этого, вечером он мог позволить себе традиционное индийское блюдо дал-махани из чечевицы.

Мужчина начал заниматься спортом и в конечном счете записался в тренажерный зал. По утрам он пробегает по улице шесть километров, а вечерами выходит на вторую пробежку или посещает спортзал. По его словам, оставаться мотивированным ему помогали успехи тренеров, а также желание добиться идеальной формы. Индиец мечтает обрести V-образную фигуру атлета с рельефным прессом.

Ранее сообщалось о жителе индийского города Лудхияна, штат Пенджаб, который похудел на 41 килограмм и назвал три секрета своего успеха. По словам мужчины, ему помогли регулярные тренировки, правильное питание и дисциплина.