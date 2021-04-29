Женщина лишилась мужа после похудения на 58 килограммов

Жительница американского штата Орегон лишилась мужа, после того как сбросила 58 килограммов и перестала зависеть от его помощи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

34-летняя Келли Уилсон (Kellie Wilson) рассказала, что в 2014 году стала набирать лишний вес из-за ряда болезней: системной красной волчанки, ревматоидного артрита и фибромиалгии. Будучи практически прикованной к кровати, женщина стала заедать депрессию вредной пищей и в результате поправилась до 122 килограммов.

Из-за болезней и ожирения Уилсон почти перестала ходить. Тогда 32-летний муж Майк, с которым она познакомилась в 2007 году, стал ее сиделкой. Американка пробовала различные диеты, но по итогу сброшенные килограммы всегда возвращались. Заниматься спортом она не могла по состоянию здоровья.

В апреле 2019 года женщина перенесла операцию по уменьшению объема желудка. После процедуры ей удалось избавиться от 58 килограммов. Благодаря трансформации Уилсон перестала зависеть от Майка, и в их отношениях произошел разлад. В начале 2021 года муж попросил о разводе.

Американка тяжело перенесла развод после 14 лет совместной жизни. Теперь она учится жить самостоятельно. «Операция позволила мне снова взять контроль над своей жизнью. И хотя это не всегда просто, теперь я начала узнавать себя больше, чем когда-либо», — отметила она.

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