Женщина сбросила 76 килограммов и возгордилась обвисшей кожей

32-летняя британка сбросила 76 килограммов и возгордилась обвисшей кожей как символом силы воли. Своей историей она поделилась с Daily Mail.

Ханна Каселдайн (Hannah Castledine) рассказала, что всегда боролась с лишним весом, однако только увеличивалась в размерах. Когда женщина забеременела, она нашла оправдание своему обжорству, решив, что теперь должна «есть за двоих».

«Еда была единственной вещью, которая радовала меня. Порой я съедала торт, рассчитанный на 12 человек, просто за завтраком», — рассказала женщина.

На пике ожирения вес Каселдайн достигал 164 килограммов, она с трудом передвигалась и иногда даже не успевала вовремя добраться до туалета. Кроме того, врачи говорили, что из-за большого веса у нее может случиться инфаркт.

Все изменилось когда женщине исполнилось 30. Она присоединилась к группе для худеющих и уже в первую неделю почувствовала, что стала терять вес. «Я начала ходить пешком. Сначала по 10 минут, потом по 20 и 30. Сейчас я могу гулять часами», — поделилась своим опытом Каселдайн.

За два года она похудела на 76 килограммов и чувствует себя отлично. Обвисшая кожа сначала страшно раздражала женщину, но теперь Ханна гордится ей и считает, что это напоминание о пройденных испытаниях.

Каселдайн ведет страницу в Instagram, где выкладывает свои фотографии и делится опытом с желающими похудеть.

Ранее житель Индии рассказал, как ему удалось похудеть на 25 килограммов за четыре месяца. Он отказался от фастфуда и стал придерживаться диеты из отварных блюд.