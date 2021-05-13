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Студент сбросил 16 килограммов и перечислил конкретные шаги к достижению цели

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Фото: timesofindia.indiatimes.com

Студент из Индии сбросил 16 килограммов за пять месяцев и перечислил конкретные шаги к достижению результата. Его историю трансформации приводит газета The Times of India.

21-летний Пранай Моханти (Pranay Mohanti) весил 91 килограмм. Из-за тучной комплекции над ним издевались окружающие. «Я не мог ни на чем сконцентрироваться. Мне казалось, что все надо мной смеются», — признается он. 10 марта 2020 года юноша поставил перед собой цель похудеть и доказать обидчикам, что он способен выглядеть иначе.

За время пребывания на карантине, введенного в стране из-за COVID-19, Моханти поменял свой образ жизни, в частности, занялся спортом и стал правильно питаться. Он просыпался примерно в 5:30 утра, выпивал стакан воды и выполнял тренировку. Затем он завтракал двумя овсяными лепешками с рагу из зеленых овощей, запивая еду черным кофе без сахара. На обед индиец ел то же блюдо, что и на завтрак, либо рис с овощами. Ужинал он всегда только салатом и свежими проростками из семян.

Моханти подробно рассказал о своем спортивном режиме. Перед завтраком он 30-40 минут бегал, затем делал 15-минутный перерыв, чтобы отдышаться и утолить жажду, и приступал к домашней тренировке, которая включала отжимания, приседания, упражнения на пресс, берпи, прыжки и планку. После ужина он совершал небольшую прогулку.

По его словам, секрет похудения заключается в правильном питании, которое приносит 90 процентов результата. Остальные 10 процентов занимает спорт, считает индиец. Помимо этого, для похудения важно высыпаться. Следуя этим правилам, утверждает студент, можно заметить изменения в теле уже через два месяца.

Ранее сообщалось о жителе индийского города Лудхияна, штат Пенджаб, который похудел на 41 килограмм и назвал три секрета своего успеха. По словам мужчины, ему помогли регулярные тренировки, правильное питание и дисциплина.

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