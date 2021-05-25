Мужчина раскрыл секрет похудения на 25 килограммов без отказа от вредной пищи

Житель Индии рассказал, как сбросил 25 килограммов и добился рельефного тела без отказа от вредной пищи. Секреты его похудения раскрыла газета The Times of India.

До похудения 37-летний Бхупиндер Миттал (Bhupinder Mittal) весил 90 килограммов при росте в 170 сантиметров. Он утверждает, что всегда вел активный образ жизни, но не мог похудеть из-за плохого метаболизма. «Я и раньше занимался фитнесом, и у меня было атлетичное телосложение. Я регулярно выполнял кардиотренировки, регулярно бегал и играл в сквош, — отметил он. — Но я избегал тренировки с отягощением. Это было моим упущением».

«Люди вокруг часто говорили: "Ты так много тренируешься, регулярно играешь, но почему же ты не худой?" Это очень демотивировало меня», — признается мужчина. Наконец он решил попробовать онлайн-программу для похудения, которая включала подробный план питания и тренировок.

Миттал убежден, что при похудении не обязательно отказываться от вредной пищи. По его словам, он добился рельефного пресса, хотя почти ежедневно позволял себе любимые блюда, в том числе мороженое. Индиец считает, что самое главное — не превышать дневной калораж.

Под руководством специалистов Митталу удалось улучшить метаболизм. Он заявляет, что не ограничивает себя в еде, а его последний прием пищи, который всегда калорийнее завтрака и обеда, приходится на позднее время — как правило, после 20:30. Индиец отметил, что старается выпивать до пяти литров воды ежедневно.

Мужчина занимается спортом шесть раз в неделю и ежедневно проходит 12 тысяч шагов. Желающим похудеть он посоветовал пить минимум четыре литра воды в день и спать не меньше девяти часов. «Каждый может добиться фигуры мечты с помощью трех пунктов: диеты, спорта и постоянства», — заключил он.

Ранее сообщалось о жителе индийского города Лудхияна, штат Пенджаб, который похудел на 41 килограмм и назвал три секрета своего успеха. По словам мужчины, ему помогли регулярные тренировки, правильное питание и дисциплина.