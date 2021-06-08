201-килограммовый мужчина похудел на 95 килограммов и раскрыл секрет успеха

Весивший 201 килограмм мужчина за шесть лет похудел на 95 килограммов. На секреты его успеха обратило внимание издание Men’s Health.

Джонни Золтон (Johnny Zolton) с детства имел склонность к полноте, но много занимался спортом и держал себя форме. Однако после того, как в 15 лет подросток лишился матери, он начал заедать горе и вести пассивный образ жизни. «Я перестал заниматься спортом в школе и стал играть в компьютерные игры. Я питался фастфудом», — рассказал он. К 25 годам Золтон постепенно располнел до 201 килограмма.

Мужчина признался, что чувствовал себя бесполезным: если раньше у него были силы играть с детьми, то теперь он поднимался на две ступени по лестнице и начинал задыхаться. Во время очередного приступа одышки Золтон понял, что нужно взяться за себя. «Я решил, что нужно срочно что-то менять, так как иначе некому будет воспитывать моих детей», — отметил он.

С тех пор Золтон ежедневно начал выполнять кардиотренировки и изменил рацион. Он начал есть яйца, курицу, рис, брокколи и в конце концов сел на кето-диету. «Я полюбил есть яйца. Я много ем и не чувствую себя плохо. Мне нравятся стейки и красное мясо», — признался худеющий.

Информацию о тренировках и кето-диете Золтон почерпнул из видео на YouTube и постов на Reddit. Он не обращался к тренерам и диетологам. Сейчас мужчина каждый день выполняет поднятие тяжестей и пробегает по несколько километров.

Процесс похудения занял шесть лет. В конце концов, Золтон сбросил 95 килограммов. Сейчас мужчине 31 год, он весит 106 килограммов и намерен продолжать худеть. «Моя конечная цель — становиться все более здоровым, и, в конце концов, добиться, чтобы в составе моего тела осталось 10 процентов жира или меньше», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Хейшем, графство Ланкашир, похудела почти вдвое без занятий спортом после того, как увидела свою фотографию из отпуска. Основных результатов ей удалось достичь без упражнений, благодаря изменению рациона.