Женщина похудела вдвое без занятий спортом и раскрыла секрет успеха

Жительница английского города Хейшем, графство Ланкашир, похудела почти вдвое без занятий спортом после того, как увидела свою фотографию из отпуска. На секрет ее успеха обратило внимание издание Daily Mail.

В мае 2018 года Николи МакКьюн (Nicolee McKeown), которой сейчас 33 года, поехала с семьей на отдых в графство Северный Йоркшир. На тот момент англичанка весила 152 килограмма.

Дети женщины захотели сфотографироваться с огромной гориллой – талисманом парка отдыха. Когда мать увидела себя на снимках, она поняла, что пора менять образ жизни. На ее решение повлияла и смерть от инсульта родственника, которому было 39 лет.

В апреле 2019 года англичанка записалась в группу для желающих похудеть. Но основных результатов ей удалось достичь без упражнений, благодаря изменению рациона.

МакКьюн отказалась от фастфуда, который раньше употребляла по пять раз в неделю, и начала правильно питаться. До похудения женщина завтракала тостом с сыром, затем перекусывала чипсами и большой упаковкой шоколадных драже. На обед она ходила в «Макдоналдс» или KFC, а на ужин брала еду навынос из китайского ресторана.

Теперь на завтрак англичанка съедает йогурт и фрукты, а для перекуса покупает яблочные или морковные палочки. На обед МакКьюнс выбирает супы и салаты домашнего приготовления, а на ужин готовит домашние индийские или китайские блюда.

В результате она похудела на 70 килограммов менее чем за год. МакКьюнс полюбила фотографироваться и теперь с удовольствием снимается с детьми.

Ранее сообщалось, что весившая 120 килограммов жительница индийского города Понда, штат Гоа, похудела на 30 килограммов за восемь месяцев и раскрыла секрет успеха. Главным секретом похудения она считает правильное сочетание диеты и упражнений.