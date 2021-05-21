136-килограммовая женщина похудела вдвое и поделилась опытом

136-килограммовая американка смогла похудеть вдвое и добиться исполнения заветной мечты. Своим опытом она поделилась с Daily Mail.

32-летняя Эмбер Хоуп (Amber Hope) из Лос-Анджелеса рассказала, что лишние килограммы чуть не довели ее до самоубийства.

Она регулярно наедалась на ночь и выпивала по 5-6 банок газировки в день. «Я никогда не пила обычную воду — только газированные напитки и энергетики», — вспоминала женщина. Хоуп никогда не завтракала, но на ужин могла одна в одиночку съесть большую пиццу.

На пике ожирения американка весила 136 килограммов. Женщина решила заняться здоровьем, только когда депрессия довела ее до суицидальных мыслей в 2017 году. «Однажды со мной случилось озарение. Я записалась к психологу и начала составлять список вещей, которыми я хотела бы заняться», — рассказала Хоуп.

Больше всего Эмбер хотела стать актрисой и заняться разработкой компьютерных игр. Благодаря терапии женщина начала стремиться к своим целям, а постоянные занятия спортом и низкоуглеводная диета позволили ей сбросить 68 килограммов за год. Американка также отказалась от животной пищи, хотя время от времени позволяет себе рыбу.

Успех в борьбе с лишними килограммами помог Хоуп достичь и других целей. Она поучаствовала в разработке видеоигры в качестве дизайнера и снялась в промо-ролике сериала «Оранжевый — хит сезона».

Со временем Хоуп решила использовать свой опыт для помощи другим и теперь работает персональным тренером. Кроме того, в феврале 2021 года женщина увлеклась стрельбой из лука, а недавно выиграла первое соревнование. Она говорит, что этот спорт подарил ей новую уверенность в себе.

«Когда я была толстой, я думала, что выхода нет, но выход есть всегда», — отметила Хоуп, вспоминая о своем трудном пути.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Эдинбург похудела на 47 килограммов и поделилась секретом успеха. Она заменила свои любимые блюда низкокалорийными альтернативами и за 21 месяц сбросила более 47 килограммов.