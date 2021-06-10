Мужчина сбросил 80 килограммов за год и рассказал о своем методе похудения

Мужчина за год сбросил больше половины веса и поделился своим методом похудения. Его историю публикует AsiaOne.

Нес Четрагулл (Nes Chetragull) из Таиланда рассказал, что боролся с лишними килограммами с детства, однако только увеличивался в размерах. На пике ожирения он весил 156 килограммов. Заняться здоровьем Четрагулл решил в августе 2019 года, после того, как из-за огромного веса он перестал нормально спать и даже иногда падал при ходьбе.

Таец признался, что похудение далось ему нелегко. Он отказался от любимой вредной еды — жареного и сладкого — и перешел на рис и курицу. С утра он съедал 150 граммов приготовленного на пару риса, а в обед 300 граммов куриной грудки с листьями базилика. Кроме того, Чертагулл начал заниматься спортом и ходить пешком по часу-два в день. К июлю 2020 года, благодаря диете и упражнениям, мужчине удалось сбросить 80 килограммов.

6 июня Четрагулл рассказал свою историю в соцсетях и опубликовал фотографию со старыми джинсами. Теперь он может уместиться в одну штанину. За прошедший с окончания жесткой диеты год Четрагулл не набрал вес, так как занимается спортом и правильно питается.

Ранее сообщалось, что весившая 120 килограммов жительница индийского города Понда, штат Гоа, похудела на 30 килограммов за восемь месяцев и раскрыла секрет успеха. Теперь на завтрак она выпивает черный кофе и съедает половину яблока или 200 граммов обезжиренного молока с мюсли.