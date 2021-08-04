Женщина перестала помещаться в кресле самолета и сбросила 110 килограммов

34-летняя уроженка США Эшли Колдуэлл (Ashleigh Caldwell) с острова Мэн сбросила 110 килограммов и поделилась своим методом похудения. Об этом сообщает Daily Mirror.

Американка рассказала, что решила похудеть после того, как ее вес достиг 193,6 килограмма. Женщина связывает полноту со стрессом от потери матери и с регулярным употреблением фастфуда. Колдуэлл перестала помещаться в креслах самолета в экономклассе и была вынуждена доплачивать за билеты в бизнес-класс, где сиденья больше. «Это могло стоить мне от тысячи до трех тысяч фунтов стерлингов (от 100 до 300 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — сказала она.

Из-за своих размеров Колдуэлл не могла кататься на некоторых аттракционах в Диснейленде, что очень ее огорчало. Для свадьбы сестры ей пришлось шить платье на заказ, поскольку готовые наряды ей не подходили. Американка добавила, что ей приходилось заранее смотреть в интернете, какие сиденья в кафе, куда она собиралась пойти, чтобы понять, поместится она на них или нет.

Раньше Колдуэлл пропускала завтрак, перекусывала печеньем, шоколадом и молочными коктейлями. На обед и на ужин она ела тосты с сыром, фастфуд, пончики и запивала это все газировкой. После того как Эшли приняла решение изменить свои пищевые привычки и похудеть, она сократила количество килокалорий примерно до 1200 в день, исключила все углеводы и алкоголь.

Теперь она завтракает двумя вареными яйцами и кофе, обедает злаковым батончиком со вкусом соленой карамели, а ужинает креветками с овощами или салатом. Для перекуса Колдуэлл тоже выбирает злаковые батончики.

Эшли отметила, что после похудения чувствует себя намного увереннее. «Скоро я иду на девичник, и там будет джакузи. Раньше это заставило бы меня испытать стресс, а теперь я чувствую приятное волнение от предвкушения события», — похвасталась она.

Ранее сообщалось, что жительница шотландского города Фолкерк похудела на 77 килограммов после того, как увидела себя на фотографии с вечеринки и поняла, что пора менять образ жизни. Она вступила в программу для похудения и купила книгу рецептов для здорового образа жизни.