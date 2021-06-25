Мужчина сбросил 110 килограммов за три года и рассказал о своем похудении

34-летний американец Стивен Высоцкий (Stephen Vysocky) рассказал, как ему удалось похудеть на 110 килограммов за три года. Его историю публикует Men's Health.

Он начал набирать вес еще в школе. У подростка не было друзей, а одноклассники издевались над ним. Фастфуд и сладости стали единственным утешением для Высоцкого. После школы он много раз безуспешно пытался похудеть с помощью диет.

Высоцкий рассказал, что в 2018 году весил около 229 килограммов, однако не уверен в точности измерений, потому что весы показывали разные результаты, а некоторые приборы просто зашкаливали.

Работать над собой Высоцкий начал, когда лучший друг силком притащил его в тренажерный зал. Занятия давались мужчине очень тяжело: он признается, что едва не умер после первых пяти минут упражнений. «Бывали дни, когда мне приходилось заставлять себя заниматься», — вспоминал американец.

После того как мужчина набрался сил для регулярных занятий, он стал заботиться и о здоровом питании. Высоцкий полностью отказался от газировки, фастфуда и другой вредной пищи.

К концу 2019 года мужчине удалось сбросить 45 килограммов, и он поверил в свои силы. «Я подумал — если ты смог сделать это, значит можно идти дальше», — рассказал Высоцкий.

В итоге, отказавшись от вредной пищи и регулярно занимаясь спортом, американец сбросил почти 110 килограммов к весне 2021 года. Потеря веса помогла мужчине справиться и со многими психологическими проблемами. Теперь он не впадает в депрессию от каждой неудачи в жизни, как это было раньше.

«Я стал намного увереннее в себе, а спортзал заменил мне походы к психологу», — признался Высоцкий.

Ранее сообщалось, что валлиец из города Суонси, Великобритания, похудел на 85 килограммов за полтора года. «Я дошел до такой стадии ожирения, что не мог пройти нескольких метров без одышки», — вспоминал мужчина.