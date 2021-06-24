Худеющая девушка каждый день снимала видео в нижнем белье и показала результат

Американка похудела на 12 килограммов за шесть месяцев и прославилась после того, как записала на видео процесс избавления от лишних килограммов. Она опубликовала запись с результатом на своей странице в TikTok.

20-летняя Люси Бергин (Lucy Bergin) с детства боролась с лишним весом. В ноябре 2020 года она села на диету и начала заниматься спортом, чтобы избавиться от лишних килограммов. Чтобы задокументировать процесс похудения, девушка каждый день снималась в нижнем белье, стоя рядом с календарем.

Ей удалось избавиться от лишнего веса, создав дефицит килокалорий. Она съедала меньше, чем сжигала во время занятий спортом. За шесть месяцев Бергин сбросила более 12 килограммов.

После этого девушка получила квалификацию персонального тренера. Другие пользователи TikTok вдохновили ее на то, чтобы смонтировать тайм-лапс видео процесса похудения. Запись разошлась в соцсетях, пользователи посмотрели ее более 11 миллионов раз. Бергин надеется, что видео поможет другим людям достичь похожих результатов.

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