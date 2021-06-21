143-килограммовая женщина увидела себя на фото и похудела на 77 килограммов

Жительница шотландского города Фолкерк похудела на 77 килограммов после того, как увидела себя на фотографии с вечеринки и поняла, что пора менять образ жизни. Об этом сообщает издание New York Post.

После того, как ее отец внезапно умер от рака в 2010 году, Лора Фолкерк, которой тогда был 21 год, стала заедать стресс фастфудом. Она почти никогда не готовила еду самостоятельно. Шотландка вела замкнутый образ жизни и набирала вес. На пике стрелка весов показывала отметку в 143 килограмма.

Она поняла, что пора менять образ жизни, когда увидела себя на фотографии с вечеринки и расплакалась. Еще одним мотивирующим фактором стало желание шотландки стать матерью. «Мне нужно было сбросить вес, чтобы завести ребенка, так как врачи сказали мне, что лишние килограммы могут помешать мне забеременеть», — пояснила Фолкерк.

Шотландка вступила в программу для похудения и купила книгу рецептов для здорового образа жизни. За первый год она сбросила почти 54 килограмма и, наконец, смогла забеременеть. После родов у Фолкерк осталось 13 лишних килограммов, но постепенно она избавилась и от них.

«У меня были взлеты и падения, но я была намерена достичь цели», — подчеркнула шотландка. Сейчас она весит 65 килограммов.

«Моя жизнь полностью изменилась. Теперь я гораздо более уверена в себе. Раньше я боялась гулять с друзьями, потому что беспокоилась, что все будут смотреть на меня», — призналась Фолкерк. Женщина подчеркнула, что некоторые знакомые даже перестали узнавать ее, что ей очень льстит.

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