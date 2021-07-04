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Врач рассказал о правилах безопасной ходьбы босиком

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Фото: Pixabay

Врач общей практики Владимир Хорошев объяснил, почему полезно ходить босиком и какая поверхность наиболее подходит для этого занятия. О правилах безопасных прогулок без обуви специалист рассказал для радио Sputnik.

Эксперт заявил, что на ступнях ног располагается множество биологически активных точек. На эту часть тела проецируются все внутренние органы и системы человека, считает Хорошев, включая печень, поджелудочную железу и головной мозг. При ходьбе босиком происходит массаж активных точек, которые оказывают благотворное влияние на весь организм.

Лучше всего для ходьбы босиком подходит округлая галька, рассказал врач. Прогулки по траве и песку тоже полезны, однако поверхность из гальки предпочтительнее: в этом процессе не только массируются ступни, но и укрепляются суставы.

Хорошев посоветовал даже в лучших условиях ходить босиком два-три часа в день. Остальное время лучше проводить в обуви, поскольку у большинства людей есть плоскостопие. Кроме того, стоит избегать жесткие поверхности, которые могут поранить ноги и нанести вред.

«Неполезно ходить там, где существует опасность пораниться или напороться на строительные "издержки". По асфальту, по бетону ходить босиком нельзя — любая твердая поверхность нежелательна для наших стоп и для нашего организма», — призвал россиян медик.

Ранее врач раскрыл опасность хождения по траве босиком. Он предостерег о клещах, которые могут быть в траве, как и проснувшиеся змеи.

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