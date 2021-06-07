В субботу, 5 июня, по всей России прошел «Зеленый марафон». Девять лет назад это организованное Сбером спортивное мероприятие стало одним из символов возрождения бегового движения в стране, когда все прежние массовые старты практически сошли на нет. Теперь под флагами «Зеленого марафона», как до старта прогнозировали организаторы, удалось собрать около 180 тысяч человек из 180 городов страны. Где-то, как в Москве, мероприятие из-за эпидемии коронавируса прошло только в онлайн-формате, однако его значимость не стала меньше. «Лента.ру» записала монологи участников марафона из разных городов страны.

Яна, Балашиха

Я пробежала 4,2 километра в Балашихе в парке Пехорка. У нас «Зеленый марафон» проходит в онлайн-формате, то есть я бежала одна с включенным мобильным приложением.

Как по мне, так было уже жарковато для пробежки! Мне больше нравится тренироваться по вечерам, когда темнеет и прохладно. По этой причине не получилось финишировать быстрее, чем было на тренировках, но я уже рада, что не поленилась: встала и пробежала.

Другие бегающие люди в парке тоже были. Кто-то компаниями бежал. Я не уточняла, участвуют ли они тоже в марафоне, но, думаю, вполне возможно.

Учась в школе и университете, я активно занималась туризмом и спортивным ориентированием, участвовала в легкоатлетических соревнованиях. Но все это ушло в прошлое, когда я вышла на работу. Только уже перед началом этого сезона мне захотелось вернуть былую спортивную форму, и я стала над этим потихоньку работать.

Мне ближе короткие беговые дистанции, больше рассчитанные на скорость, а длинные я преодолеваю за счет второго дыхания, которое меня пока не подводило, то есть всегда открывалось, когда я на него рассчитывала. Последние 200-300 метров я всегда стараюсь пробежать с ускорением.

Нынешний «Зеленый марафон» для меня стал некоей стартовой точкой, первым официальным массовым стартом с начала тренировочного процесса. Моя следующая цель — пробежать 10 километров.

Мы люди молодые и современные, поэтому онлайн-забеги вполне соответствуют тому образу жизни, который мы ведем, активно используя соцсети и интернет в целом, но есть марафоны, которые проходят в красивых городах, к примеру, в Праге. Я мечтаю поучаствовать в таком мероприятии, и никакой онлайн-пробег его не заменит.

Другое дело, что в условиях пандемии, когда общественная жизнь замирает, люди не должны бросать занятия спортом, и здорово, что тот же «Зеленый марафон» провели хотя бы в онлайне, ведь могли просто отменить.

Анна, Ханты-Мансийск

Никогда сколько-нибудь серьезно не занималась спортом. Бегать начала уже в возрасте 30 лет. Сначала время от времени пробегала пару-тройку километров, а потом затянуло, захотелось больше и быстрее.

В нашем Ханты-Мансийске беговой бум начался где-то лет пять-шесть назад. До этого бегали немногие, а сейчас бег стал по-настоящему массовым.

Город просто создан для бега. Со всех сторон он окружен лесом, есть биатлонный центр, лыжероллерные трассы. Есть, правда, и минусы. Летом это комары, зимой — низкая температура воздуха. Но местные бегуны уже приспособились и к тому, и к другому. С комарами боремся репеллентами, с холодом — грамотным подбором экипировки.

Несмотря на то что в городе нет крытого манежа, тренировки и соревнования проходят круглогодично. Как говорится, сибиряк — это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается.

Мы живем далеко от Центральной России (да вообще от всего далеко), поэтому выбирать особо не приходится: бегаем все забеги, какие проводятся в Ханты-Мансийске и неподалеку. В этот раз бежала полумарафон онлайн.

Но отказываться от возможности пробежаться с друзьями не хочется. Так получилось, что в «Зеленом марафоне» участвовать мне прежде еще не приходилось. Забег выпадал то на командировки, то на другие забеги. Помню, в 2017 году вернулась в город буквально через пять минут после старта. Очень жалела, что не хватило совсем чуть-чуть времени, чтобы стартовать и дома!

Два раза бегала классический марафон 42,2 километра. Собственно, с желания пробежать марафон, наверное, и началось увлечение бегом.

Хорошо подготовленный марафон — это праздник, возможность оказаться среди тысяч единомышленников, получить удовольствие от бега, увидеть новые места, завести новые знакомства.

Да, для меня выбор места для отпуска начинается с поиска забегов поблизости. Марафон — это отдых, как бы это странно ни звучало.

Много ли россиян бегает? Думаю, да. У нас в городе с населением 100 тысяч проводятся старты на 500 человек и больше. Есть несколько беговых клубов, даже собственный Die Hard имеется. Мне кажется, это довольно хороший показатель.

При подборе одежды бренд мне не важен, но важно, чтобы экипировка была удобная, не давила и не натирала даже на самых длинных дистанциях. Даже катышек на носке может испортить результат на марафоне.

Но бывают и совсем необычные препятствия, никак не связанные с экипировкой и физической формой. Однажды нам пыталась сорвать групповую пробежку… полиция.

Мы с друзьями хотели пробежать вместе девять километров в честь Дня Победы. Кинули клич в местном беговом сообществе, отозвались около 50 человек. Пока собирались перед пробежкой в оговоренном месте, кто-то из прохожих сигнализировал в полицию о несанкционированном митинге. Пока одни писали объяснительные в полицейской машине, другие, чтобы не замерзнуть, бегали буквально вокруг нее. В итоге стартовали только где-то через час после намеченного.

Вот такая поддержка любительского спорта! Впрочем, на начальном этапе мне нередко приходилось слышать упреки в свой адрес: «Ты же мать! Сиди дома с детьми, зачем тебе бегать?»

Но со временем все привыкли. Теперь зарегистрировала всю семью на трейл в конце июня. Мой семилетний ребенок побежит 400 метров, 16-летний — 5 километров, а я — 15. Кажется, бег — это заразно!

Александр, Тольятти

Бегать начал в 36 лет, а задолго до этого бегать начала моя жена Оля. Ей тогда было почти 30 лет.

Как-то она спросила: «Можно я пойду побегаю во двор?» А через восемь лет Оля стала кандидатом в мастера спорта в беге на 100 километров. Долго не обращал внимания на ее увлечение — работа, дела. Но успехи Оли постепенно заинтересовали и меня. Видя это, жена однажды купила мне кроссовки и стала моим тренером.

У нас в Тольятти много беговых клубов, очень сильная беговая школа и тренеры. К примеру, братья Матрины, мастера спорта СССР по марафону. Старший из них, Владимир Александрович, тренирует сейчас известного марафонца Юрия Чечуна.

Однако в городе был всего один массовый официальный забег — Тольяттинский марафон!

А теперь появился «Зеленый марафон». Он привлек меня своей доступностью. Регистрацию можно пройти в день забега, а если не получилось принять непосредственное участие, то можно пробежать онлайн, с помощью приложения в телефоне.

К сожалению, у нас в городе в этом году «Зеленого марафона» не было. Я планировал отправиться в соседнюю Самару, чтобы пробежать там 10 километров, но пришлось выйти на работу! Поэтому после смены побегу онлайн через приложение 21,1 километра, то есть полумарафон.

А вообще, моя любимая дистанция — это классический марафон 42,2 километра. Свой первый марафон я пробежал через полгода тренировок, в Сочи. Жена сказала, что это должен быть красивый и запоминающийся марафон. Ну да, своими «горками» он запомнился мне навсегда!

С годами постепенно максимальные дистанции, на которые я выходил, увеличивались. Я хотел «догнать» жену, которая уже стала мастером спорта в беге на 100 километров и мастером спорта международного класса в забеге на 24 часа, членом сборной России!

Одним из моих последних и наиболее удачных стал забег на 24 часа, в ходе которого я выполнил норматив кандидата в мастера спорта, пробежав за сутки 226 километров.

Уже готовлюсь к следующему забегу! Есть желание улучшать результаты, а это самое главное в тренировочном процессе. Тренируюсь обычно на известной в городе Спортивной улице и в нашем лесу, предпочитаю одиночные пробежки или в паре с женой.

Каждый забег для меня — это приключение, новые друзья и эмоции, о чем я пишу на своей страничке.

Мне очень повезло с женой. Я никогда не строил преград в ее увлечении, а уж она мне и подавно. А вот другие родственники поначалу с подозрением относились ко всем этим забегам, но видя, как наша жизнь стала насыщенной и здоровой, тоже стали проявлять интерес и всячески поддерживать.

Есть марафоны и сверхмарафоны, но такие забеги, как «Зеленый марафон», важны тем, что вовлекают в любительский спорт. Они мелькают в новостной ленте, привлекая людей, а корпоративные команды заставляют лишний раз выйти на пробежку, чтобы не ударить лицом в грязь перед коллегами!

Сергей, Самара

Еще четыре года назад я весил 112 килограммов при росте 170 сантиметров. Мне тогда исполнилось 50 лет, и я решил начать новую жизнь: правильно питаться и заниматься спортом.

Я тогда с трудом поднимался по лестнице. У меня начиналась одышка даже при обычной ходьбе.

Сначала я не бегал, а занимался правильным питанием и общей физической подготовкой. Через год я уже весил 82-84 килограмма и решил начать бегать.

Это был 2018 год. Моим первым забегом стал как раз «Зеленый марафон» у нас в Самаре. Я решил выйти на дистанцию 4,2 километра. Думал перед забегом, как, наверное, будет долго и трудно, ведь до этого я бегал в последний раз только в армии, то есть четверть века назад.

На старт со мной вышла дочь. Ей тоже было интересно. Мы успешно добежали до финиша и поняли, что ничего страшного в забегах нет. Захотели на следующем «Зеленом марафоне» — в 2019 году — выйти на 10 километров.

Пришлось, конечно, достаточно много тренироваться, но в итоге у нас все получилось. Где-то за 1 час 5 минут я эту дистанцию одолел. На финише был не последним.

Сейчас 10 километров — это уже обычная пробежка выходного дня, хотя, конечно, я не могу сказать, что завтра смогу полумарафон или марафон пробежать. Для этого нужно еще потренироваться.

В этом году я вновь пробежал на «Зеленом» 10 километров. Дочь — тоже. Приятно, что вообще в Самаре люди активно бегают: на набережной, по паркам, скверам, причем, люди разных возрастов.

Я работаю в СберСервисе. Знаю, что у нас в компании есть даже свой марафонский клуб, но при этом предпочитаю бегать сам по себе. Мне приятно, что, будучи организатором «Зеленого марафона», Сбер сделал это мероприятие максимально открытым, интересным для всех, а не только для своих сотрудников и членов их семей.

Я знаю, что есть люди, которые даже приезжают из других городов специально, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Среди них есть настоящие профи, которые приезжают именно для того, чтобы посоревноваться с равными себе соперниками и победить, а не только хорошо провести время.

Другими словами, получилось не только модное, но и полноценное спортивное мероприятие.

Но для нас, любителей, массовый старт дает редкую возможность пообщаться с людьми, которые разделяют твои увлечения. Приятно, конечно, что и коллег по работе здесь достаточно. При этом действие происходит не где-то на задворках, а на набережной, которая в Самаре — самая красивая и протяженная, — это не только мое мнение, но и тех, кто из Нижнего Новгорода к нам приезжает или из Волгограда, Саратова. Бегать по ней одно удовольствие!

Впрочем, конечно, все мы любим свои родные города, находим в них прекрасные черты. Прекрасно, что и «Зеленый марафон» имеет такую обширную географию. Много коллег по Сберу побежит в разных городах, и мы даже немного соревнуемся друг с другом, делясь впечатлениями и фотографиями в соцсетях.

На «Зеленом марафоне», кстати, не только бегуны. Один знакомый на роликах проезжает это расстояние, другой с палками — это скандинавская ходьба. Приятное такое разнообразие и при этом некое чувство единения.

Евгений, Ставрополь

С 2019 года занимаюсь кроссфитом, который включает в себя и бег, и другие спортивные дисциплины. До этого, будучи школьником, с шестилетнего возраста занимался спортивной акробатикой и легкой атлетикой в школе олимпийского резерва — как раз бегом на дистанции три, пять километров.

В городе у нас за последние три года очень выросло беговое движение, а я всю юность тренировался, когда никто почти не бегал. Надо мной в лучшем случае подшучивали, а часто смотрели недобрым взглядом: «Зачем бежит? Куда?»

Мы с друзьями старались не обращать внимания на окружающих, принимали все это как должное, как и то, что приходилось бегать просто по улицам и вообще где попало, так как никаких специальных пешеходных и велодорожек не было.

Экипировка тоже добывалась с большим трудом. Беговые кроссовки Asics служили субкультурным элементом для бегунов, по ним определяли свой — чужой. Но и качество у них было намного лучше, чем сейчас.

В последние годы ситуация сильно изменилась: движение Stavrun и ежегодный «Зеленый марафон» стали у нас в городе символами, так сказать, бегового возрождения.

Я работаю в СберСервисе и на «Зеленом марафоне» в 2018 году стал первым на финише среди коллег, пробежав 4,2 километра примерно за 15 минут 10 секунд.

Интересно, что я в том забеге принял участие совершенно случайным образом. Вернулся со сборов в Анапе и прогуливался с семьей по городу. Жена сказала: «У тебя же в машине есть и кроссовки, и футболка. Может, пробежишь?» Я сперва ответил, что не буду, так как не регистрировался заранее. Подошли поближе и увидел, что палатка регистрации работает еще. Жена опять предложила пробежать и таки убедила.

В итоге я и подарки получил, и медаль, и массу хороших впечатлений! Был приятно удивлен церемонией, на которой меня награждал управляющий банка, ведь, повторюсь, еще совсем недавно любительский спорт был почти никому не нужен и поддерживался только за счет энтузиазма единиц.

В 2019 году я «Зеленый марафон» пропустил, так как был на сборах, а в 2020-м забега не было, так что нынешний ждал с нетерпением.

Главное преимущество такого рода забегов, что на них открыт вход для всех, многие ведь начинают свое движение в спорте именно с таких мероприятий. Особенно приятно видеть, когда у детей, которые приходят сперва в роли зрителей, глаза загораются — это зачаток интереса, без которого в спорте делать нечего.

А еще на массовых стартах, как и в спортивных секциях, можно знакомиться, заводить новых друзей.

К слову, мы с женой познакомились на занятиях по спортивной акробатике, выступали в паре. Она у меня тоже занимается бегом и участвует в «Зеленом марафоне».

Нашему сыну будет четыре года, и он уже начинает заниматься акробатикой. А когда подрастет, думаю, будет и в забегах участвовать.