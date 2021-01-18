Россия
 
Последние новости
ВОЗ предупредила мир о грани катастрофы
Банк «Газпрома» возглавила соратница Лукашенко
Четырех друзей напугало напоминающее снежного человека существо
Заявивший о пытках аспирант МГУ получил шесть лет колонии за хулиганство
iPhone 13 перенесли на год
Лукашенко доложили о росте военной угрозы Белоруссии и напомнили о России
США снова ударили по Huawei
Россиянин-экстремал вызвал лавину в горах и погиб
Москвичка сходила в ЦУМ за покупками и лишилась золотого Rolex с бриллиантами 
Соловьев осудил требование удалить Telegram и напомнил о конституции США
Новости партнеров
Прослушать новость

В России полицейский отдал потерявшейся в лесу обувь и пошел по сугробам босиком

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Полицейский отдал свои сапоги заблудившейся в лесу девушке, а сам пошел по сугробам в носках. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Девушка поссорилась со своим молодым человеком и решила пойти домой через лес, в котором заплутала. Это случилось около Подмосковной деревни Ракитино неподалеку от Рузы. Оказалось, что в лесу работает сотовая связь, поэтому пострадавшей удалось позвать на помощь полицейских.

Старший лейтенант Владимир Митяев, прапорщик Николай Семенный и старший сержант Михаил Трегубов отправились на поиски потерявшейся девушки по следам, оставленным на снегу. Чтобы привлечь ее внимание, они включили громкоговоритель и проблесковые маячки.

Девушку нашли, она провела в лесу несколько часов и, пытаясь найти выход самостоятельно, потеряла кроссовки. Прапорщик Семенный снял свои ботинки и отдал их замерзшей. При этом он продолжал путь по сугробам без обуви. Позже пострадавшую доставили в больницу, где оказали первую помощь.

Ранее в Тверской области пожилая местная жительница пошла за грибами и застряла в болоте. Она провела там 35 часов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полицейский отдал ботинки заблудившейся в лесах под Рузой девушке и шел по сугробам в носках
Пожилая россиянка пошла за грибами и застряла на 35 часов в болоте
Россиянин пошел гулять по тундре, потерялся и две недели питался растениями