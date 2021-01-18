В России полицейский отдал потерявшейся в лесу обувь и пошел по сугробам босиком

Полицейский отдал свои сапоги заблудившейся в лесу девушке, а сам пошел по сугробам в носках. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Девушка поссорилась со своим молодым человеком и решила пойти домой через лес, в котором заплутала. Это случилось около Подмосковной деревни Ракитино неподалеку от Рузы. Оказалось, что в лесу работает сотовая связь, поэтому пострадавшей удалось позвать на помощь полицейских.

Старший лейтенант Владимир Митяев, прапорщик Николай Семенный и старший сержант Михаил Трегубов отправились на поиски потерявшейся девушки по следам, оставленным на снегу. Чтобы привлечь ее внимание, они включили громкоговоритель и проблесковые маячки.

Девушку нашли, она провела в лесу несколько часов и, пытаясь найти выход самостоятельно, потеряла кроссовки. Прапорщик Семенный снял свои ботинки и отдал их замерзшей. При этом он продолжал путь по сугробам без обуви. Позже пострадавшую доставили в больницу, где оказали первую помощь.

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