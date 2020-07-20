Россиянин пошел гулять по тундре, потерялся и две недели питался растениями

Россиянин пошел прогуляться по тундре, заблудился и был найден через 15 дней. Все это время он пытался выжить, питаясь ягодами и растениями, сообщила пресс-служба управления МВД по Чукотке.

Мужчина пропал 4 июля. В тот день он с коллегами выехал в сторону золотодобывающего участка на вездеходе из села Кепервеем. По дороге транспорт сломался, на время ремонта 53-летний пассажир решил пройтись, но потерялся в незнакомой местности в тундре Билибинского района. О пропаже человека полиции рассказал его начальник, директор золотодобывающей компании.

Полицейские, спасатели, золотодобытчики и местные волонтеры безрезультатно искали пропавшего в течение 12 дней. 17 июля к поискам подключились вертолеты Ми-8. В конце 15-го дня поисковая бригада возвращалась на базу после очередного облета и в 142 километрах от города Билибино была замечена фигура человека. Поисковики приземлились в тундре и встретили того самого мужчину. Его доставили в районную больницу, но не госпитализировали, так как его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Россиянин рассказал, что больше двух недель питался одними ягодами и дикоросами, пару раз издали видел бурых медведей, ночевал в старых балках охотников. Полиция начала проверку.

Ранее на Чукотке нашлась россиянка, которая две недели блуждала по тундре и питалась растениями.