Спасатели нашли пропавших в море на матрасе двух россиян

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых унесло в открытое море на надувном матрасе в Краснодарском крае. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Купальщиков обнаружили через три с половиной часа после пропажи. Их подняли на борт, доставили в аэропорт Геленджика и передали врачам в удовлетворительном состоянии.

В поисково-спасательной операции принимали участие 14 человек и шесть единиц техники.

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