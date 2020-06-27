Москвича с ребенком унесло в открытое море на надувной лодке

В Краснодарском крае отдыхающего с ребенком унесло в открытое море на надувной лодке. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в районе морского курорта Сукко, расположенного на берегу Черного моря в 15 километрах от Анапы. Информация о происшествии поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 13:25. На месте происшествия была развернута спасательная операция, в которой участвуют 14 человек и шесть единиц техники. Также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

Источник в оперативных службах региона рассказал изданию «Кубанские новости», что тревогу поднял очевидец, который через бинокль увидел в море резиновую байдарку с отдыхающими. На ней находились 47-летний москвич и его восьмилетний сын, отплывшие с Варваровской щели — галечного пляжа возле выходящего к морю ущелья.

27 июня в Анапе усилился отжимной северо-восточный ветер. В связи с этим было запрещено выходить в море на надувных плавательных средствах и катамаранах.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик из английского города Тинмут, графство Девоншир, услышал, что женщина-каякер терпит бедствие, и спас ее. Она попала в сильное течение, которое унесло ее в открытое море.

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