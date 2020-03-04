Российских туристок на надувных кругах унесло в открытое море в Таиланде

Двух туристок из России унесло в открытое море на надувных кругах в Таиланде. О происшествии сообщает The Phuket News.

Сотрудник центра морской безопасности Киттисак Интаруанг (Kittisak Intharuang) рассказал, что поиски девушек начались после того, как их туристический гид обратился в полицию. По его словам, спасатели нашли Марию и Ксению в море через час в трех километрах от пляжа Freedom.

Оказалось, что россиянки плавали с надувными кругами и из-за сильного ветра их унесло течением далеко от берега.

«Их благополучно доставили обратно на пляж, и полиция отвезла их в отель в Патонге», — добавил Интаруанг. Он также призвал путешественников быть осторожными во время отдыха на пляже, чтобы не попасть в похожую ситуацию.

В сентябре 2019 года у берегов Крыма пропал серфингист. Выяснилось, что его унесло в открытое море. Инцидент произошел около села Курортное Ленинского района на побережье Азовского моря. Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов передал слова очевидцев, которые объяснили, что «два человека катались на серфинге и перевернулись, один выплыл самостоятельно, а другого унесло в море».

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