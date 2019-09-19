Серфингиста унесло в открытое море в Крыму

У берегов Крыма пропал серфингист. Об этом в четверг, 19 сентября, РИА Новости сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Инцидент произошел около села Курортное Ленинского района на побережье Азовского моря.

«Со слов очевидцев, два человека катались на серфинге и перевернулись, один выплыл самостоятельно, а другого унесло в море», — сказал Шахов.

По информации министра, поиски пропавшего пока не увенчались успехом.

Ранее в сентябре подростка накрыло волной и смыло в море у берегов Алушты в Крыму. 15-летний мальчик стоял на бетонных блоках в районе необорудованного пляжа «Кубы». В какой-то момент его смыло в море. Подростка удалось спасти: его нашли и вытащили на сушу. В помощи врачей он не нуждался.

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