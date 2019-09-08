Шторм стал причиной гибели двух человек в Крыму

В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал. Официальный пресс-релиз об этом опубликован на сайте регионального управления МЧС.

Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов рассказал, что волнение на море составляет порядка шести баллов. Министр призвал судовладельцев, судоводителей и отдыхающих не выходить в море и не купаться в штормовых условиях. Штормовое предупреждение в республике объявлено на 8-9 сентября.

«Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде, при этом двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели, и, к сожалению, двое людей погибло», — рассказал он о ситуации на море.

Ранее сообщалось, что в горах Крыма погиб спортсмен из Мурманска.15 июня отправилась на пробежку с базы отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта. Однако один из спортсменов, молодой человек 2001 года рождения, на базу не вернулся. Прибывшие по вызову спасатели вместе с волонтерами осмотрели горно-лесную зону, а также акваторию вблизи поселка. Ночью поиски пропавшего были приостановлены, а утром 16 июня было обнаружено его тело.

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