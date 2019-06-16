Российский спортсмен погиб в горах Крыма

Спортсмен из Мурманска погиб в горах Крыма. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова.

По его словам, утром в субботу, 15 июня, группа спортсменов из Мурманска отправилась на пробежку с базы отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта. Однако один из спортсменов, молодой человек 2001 года рождения, на базу не вернулся.

Прибывшие по вызову спасатели вместе с волонтерами осмотрели горно-лесную зону, а также акваторию вблизи поселка. Ночью поиски пропавшего были приостановлены, а утром 16 июня было обнаружено его тело. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Хакасии пропали четыре туриста, которые отправились кататься на снегоходах.

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