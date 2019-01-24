Россиянин хотел снять закат в Таиланде и умер

Россиянин, находясь в Таиланде, поехал на арендованном мотоцикле фотографировать закат и погиб в аварии. Инцидент произошел вечером в среду, 23 января. Об этом сообщает местный новостной портал The Nation.
35-летний турист из России Зураб Джахуа отдыхал на острове Самуи. По словам его друзей, Джахуа арендовал мотоцикл и отправился снимать с вершины горы. На горной дороге он не справился с управлением на крутом повороте и упал в кювет.
После падения Джахуа ударился головой о камень и скончался на месте от полученной травмы.
Это уже не первый случай гибели российского туриста в Таиланде в 2019 году. 4 января 56-летний россиянин погиб во время шторма на острове Самуи. Он прыгнул в воду, чтобы спасти одного из своих детей, однако ударился головой о скалы и скончался на месте.