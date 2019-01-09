Труп россиянки обнаружили в отеле в Таиланде

Туристка из России найдена мертвой в постели в номере отеля на острове Пхукет, Таиланд. Об этом сообщает издание Phuket News.

По словам майора полиции Майю Нивех Санкаев (Maj Niwech Sankaew), женщина приехала на отдых с дочерью и братом. Ее труп обнаружили в гостинице на курорте Карон.

«Я проверил номер отеля и не нашел лекарств, отпускаемых по рецепту, для лечения каких-либо заболеваний. Также на ее теле не было царапин и признаков насилия», — уточнил сотрудник полиции.

Труп россиянки доставили в местную больницу. «Мы не смогли определить причины смерти и сейчас ждем результатов медицинского обследования», — добавил майор.

7 ноября пожилую российскую туристку в бессознательном состоянии обнаружили в прибрежных водах у деревни Киссонерга на юго-западе острова Кипр. 67-летнюю женщину доставили в больницу города Пафос, где медики констатировали наступление смерти. Правоохранительные органы Кипра не объявили причины гибели туристки.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!