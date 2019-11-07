В Таиланде на одном пляже утонули два российских туриста с разницей в день

Двое путешественников из России утонули на пляже Карон на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает местное издание The Phuket News.

По информации портала, 55-летний россиянин из Южно-Сахалинска Сергей Ошкин начал тонуть, когда упал в воду с серферской доски. Он был вытащен на берег случайным туристом, проплывавшим рядом, и спасатели оказали ему первую медицинскую помощь.

Мужчину доставили в местную больницу Chalong Hospital, однако позже врачи констатировали его смерть.

За день до этого 61-летний турист из Москвы Алтаф Шарифулин утонул на том же пляже. Мужчину унесла в море сильная волна.

В сентябре пожилой турист из России утонул на пляже популярного курортного острова Пхукет в Таиланде, катаясь на серферской доске. Турист прибыл на остров 8 сентября и должен был вернуться в Россию 20-го. В один из дней отпуска мужчина отправился купаться на пляже Карон и был унесен течением.

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