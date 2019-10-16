Тело унесенного течением российского туриста нашли спустя неделю

Тело российского туриста, который пропал в Абхазии, нашли спустя неделю недалеко от Кодорского ущелья. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС Абхазии.

Россиянина Тимура Дзеидова унесло течением реки Кодор 10 октября. Спасатели обнаружили его тело в 500 метрах от первого тоннеля, который ведет в Кодорское ущелье. Кроме того, неподалеку от этого места был найден спасательный жилет, который был на погибшем.

Как отмечается на сайте МЧС, в поисках были задействованы 15 человек, спецтехника, водолазы и вертолеты.

В сентябре пожилой турист из России утонул на пляже популярного курортного острова Пхукет в Таиланде, катаясь на серферской доске. Турист прибыл на остров 8 сентября и должен был вернуться в Россию 20-го. В один из дней отпуска мужчина отправился купаться на пляже Карон и был унесен течением.

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