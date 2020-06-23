Десятилетний мальчик спас унесенную в открытое море женщину на каяке

Десятилетний мальчик из английского города Тинмут, графство Девоншир, услышал, что женщина-каякер терпит бедствие, и спас ее. Об этом сообщает издание Devon Live.

Утром в понедельник, 22 июня, Джей Спринголл (Jay Springall) услышал, что люди говорят о том, что каякер терпит бедствие в открытом море. Он поспешил к своей лодке и отправился на помощь. Он нашел женщину, которая плыла на каяке по реке Тейн и попала в сильное течение, которое унесло ее в открытое море.

Англичанка была слишком слаба, чтобы самостоятельно забраться на борт лодки Спринголла, поэтому мальчик привязал ее каяк к своей лодке и начал буксировать ее. Через некоторое время к ним подплыли спасатели и помогли женщине выбраться на берег.

«Спасатели поблагодарили Джея, сказали, что он герой и отлично поработал. Женщина собирается прийти и поблагодарить его. Она опубликовала в Facebook благодарность и узнала, кто ее спас», — рассказала мать мальчика Кэти Дэвис (Katie Davis). Она пояснила, что часто плавает вместе с Джеем на каноэ, поэтому мальчик хорошо знает местные воды.

«Мы очень гордимся им. Скоро его день рождения, и я думаю, он может ожидать чего-нибудь особенного», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в малайзийском штате Саравак, расположенном на северо-западе острова Калимантан, бесстрашный мальчик потушил пожар и спас больше ста человек. Он полностью потушил огонь к приезду пожарных.

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