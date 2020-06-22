Двое россиян с маленьким ребенком потерялись и больше суток провели в тундре

Двое взрослых северян и маленький ребенок поехали в гости к родственникам-оленеводам и по пути заблудились в тундре Таймыра. Там они провели больше суток, пока их не нашли полицейские и спасатели, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

О пропаже россиян в полицию сообщила жительница поселка Тухард. Она рассказала, что ее 25-летняя сестра и четырехлетний племянник поехали навестить родителей, которые ведут кочевой образ жизни. Женщину с мальчиком встретил ее брат возле реки Малая Хета, и вместе они поехали на оленьей упряжке к стойбищу в 40 километрах, но до пункта назначения не доехали. Родные безрезультатно пробовали самостоятельно найти пропавших и спустя почти сутки обратились за помощью.

Для поисков был сформирован отряд из полицейских, спасателей и медиков. Территорию решили обследовать с воздуха на вертолете. В результате упряжь обнаружили в восьми километрах от стойбища. Выяснилось, что северяне потерялись, потому что сбились с маршрута. Они добрались до семьи, и сейчас и жизни и здоровью ничего не угрожает.

В декабре на Чукотке пропал оленевод, который 18 дней прожил без еды, пока его не нашли. Мужчина потерялся в тундре из-за сильной метели и нашел рыбацкую времянку, которую обогревал подручными материалами.

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