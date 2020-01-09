Пропавший российский оленевод 18 дней прожил в тундре без еды

Члены поисковой группы с помощью местных жителей нашли оленевода, пропавшего 18 дней назад на Чукотке. Все это время он был без еды и сильно похудел. Об этом сообщается в группе «Администрация Городского округа Эгвекинот» во «ВКонтакте».

«Его нашли, он жив-здоров. Нашли в балке, сейчас везут в село Рыркайпий, еще не доехали», — сказал РИА Новости представитель Эгвекинот. Он добавил, что мужчина не нуждается в медицинской помощи, но медики его все равно осмотрят.

Бригадир оленеводческой бригады «Пионер» Анатолий Сери пропал 21 декабря. В тот день он выехал на снегоходе в сторону села Рыркайпий, но туда не доехал из-за сильной метели. У него заканчивалось топливо, спутниковый телефон разряжался. По нему он успел сообщить, где примерно находится. Заблудившись в тундре, он вышел к рыбацкой времянке, укрылся там и согревался, сжигая подручные материалы.

С 22 декабря шли его поиски, в том числе с привлечением вертолета и вездехода. В итоге оленевода нашел житель Рыркайпия в 200 километрах от этого села. «Когда его нашли, его чуть-чуть покормили. Это счастливый случай, что человек выжил в тундре столько дней», — добавил собеседник РИА Новости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!