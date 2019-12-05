Голый россиянин сбежал из реанимации домой

В Приморье пациент реанимационного отделения Надеждинской центральной районной больницы сбежал из учреждения голышом, его вернули медикам полицейские. Об этом сообщил представитель департамента здравоохранения администрации Приморского края, передает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что отделение реанимации находится на первом этаже. В промежутке между 02:00 (19:00 мск) до 3:00 (20:00 мск) пациент вылез через открытое окно и ушел. Дежурный врач заметил его отсутствие во время обхода и сообщил в полицию. Отмечается, что в реанимации все пациенты находятся без одежды.

В полиции пояснили, что 51-летнего мужчину госпитализировали из-за полученных во время бытовой ссоры травм. После того, как он покинул больницу, его объявили в розыск как без вести пропавшего. Пациента нашли по месту жительства в поселке Шимдтовка, его передали медикам. Как мужчина добрался до дома, не уточняется. Отмечается, что в четверг в Надеждинском районе Приморья от минус 10 до минус 17 градусов.

В июле в Тульской области пятеро обнаженных мужчин пришли в магазин, чтобы купить алкоголь, и попали на видео. Инцидент произошел в городе Щекино. Местные жители предполагают, что мужчины могли пойти в магазин голыми на спор или же попасть туда из бани.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru