В парке Горького заметили голого мужчину

Обнаженный мужчина попытался пробежать по парку Горького в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе парка.
«Это хулиганская выходка. Молодой человек разделся и попытался пробежать по парку. [Сотрудники охраны парка] задержали его быстро и передали полиции», — уточнил собеседник агентства.
В пресс-службе парка напомнили, что загорать на территории парка без одежды запрещено.
Ранее Telegram-канал «Московские новости» опубликовал фотографию неизвестного молодого человека с подписью «Нудист в парке Горького».
В октябре 2018-го голый мужчина прополз по вестибюлю станции столичного метро «Красногвардейская» и был госпитализирован в психиатрическую больницу. Его выходка попала на видео.
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