Проституток выгнали голыми на мороз в Подмосковье

Охранники парковки в подмосковных Люберцах выставили на улицу двух голых проституток. Об этом сообщает РИАМО. Видеозапись случившегося, предоставленную очевидцами, агентство опубликовало на YouTube.

Инцидент произошел 18 марта на территории жилого комплекса «Люберцы». На кадрах видно, как девушек обнаруживают случайные прохожие. Они помогли им забрать одежду и мобильные телефоны.

По словам местных жителей, охранников позже уволили.

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