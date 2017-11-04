Голый мужчина пробежался по центру Кирова

В сети появилось видео, на котором запечатлен голый мужчина, бегущий по центру Кирова. Ролик был опубликован на странице паблика «Место происшествия» в социальной сети «ВКонтакте».

Запись была сделана видеорегистратором, установленным в машине одного из очевидцев, вечером 3 ноября на Октябрьском проспекте. На кадрах видно, как абсолютно голый мужчина без обуви выходит на проезжую часть и бежит под дождем по мокрой дороге, периодически оглядываясь на сигналящих ему водителей. Неизвестный направляется в сторону парка аттракционов с колесом обозрения.

Что произошло с мужчиной дальше, не уточняется.

Ранее в интернете было опубликовано видео с заездом обнаженных участников столичного мотоклуба Dubaser. Таким образом байкеры отметили закрытие сезона.