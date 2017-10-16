Бой голых сибиряков на ножах закончился убийством

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В Новосибирске проводится проверка по факту поножовщины. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 14 октября в квартире жилого дома по улице Крылова. Там находились 33-летний мужчина и 18-летний молодой человек. Они поссорились и стали наносить друг другу ножевые ранения. В результате юноша скончался, а его противник был госпитализирован.

Как пишет «Инцидент Новосибирск», оба были абсолютно голые, а выжившему, несмотря на обильное кровотечение, удалось спуститься на первый этаж к консьержке. Та вызвала полицейских и медиков.

В областном главке МВД рассказали порталу «Сибкрай.ru», что 33-летний мужчина является хозяином квартиры, в которой произошел конфликт. Известно, что пострадавший получил ножевое ранение шеи и допросить его пока невозможно, поскольку он находится в состоянии шока.