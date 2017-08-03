СМИ сообщили о массовой драке с поножовщиной в уральской воинской части

В воинской части в поселке Елань Свердловской области произошла массовая драка. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным агентства, конфликт произошел в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (воинская часть 31612). В столкновении участвовали 60 человек из Тувы и сотня солдат из местного гарнизона. Все они военнослужащие по контракту.

Источник рассказал, что три месяца назад из Тувы прислали контрактников для прохождения курсов выживания. «В последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона», — пишет Ura.ru.

По информации собеседника, ножевые ранения получили 14 военнослужащих Еланского гарнизона.

На место прибыла рабочая группа старших офицеров Центрального военного округа для расследования происшествия. «Когда соберем всю необходимую информацию об обстоятельствах, чтобы это было не в ущерб делу, тогда сможем прокомментировать», — сказал Алексей Садовский, замруководителя отдела военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу (ЦВО).

«УралИнформБюро», которое также сообщает о драке, указывает, что еланский учебный центр является крупнейшим в России. Агентство отмечает, что 3 августа с рабочим визитом в Свердловскую область прибыл министр обороны Сергей Шойгу, однако неизвестно, посетит ли он Елань.